Минобороны РФ: военные получили созданную специально для СВО форму

Личный состав группировки будет полностью переодет в новую форму. Процесс завершится в течение нескольких дней.

Отмечается, что это повысит качество выполнения обязанностей на линии фронта и приблизит победу.

Комплекты состоят из куртки, брюк и боевой рубахи, ветро- и влагозащитного костюма. При изготовлении применялись современные комбинированные материалы, не дающие бойцу замерзнуть или вспотеть. Кроме того, новые ботинки с ортопедической стелькой выполнены из нубука, в бока вшита сетка. Ноги в них не потеют.

Ранее стало известно, что российские военные могут начать применять новую версию АК-12 на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

