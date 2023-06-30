Минобороны РФ: военные получили созданную специально для СВО форму
Военные России, которые принимают участие в специальной военной операции, начали получать всесезонные комплекты полевой формы нового образца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Личный состав группировки будет полностью переодет в новую форму. Процесс завершится в течение нескольких дней.
Отмечается, что это повысит качество выполнения обязанностей на линии фронта и приблизит победу.
Комплекты состоят из куртки, брюк и боевой рубахи, ветро- и влагозащитного костюма. При изготовлении применялись современные комбинированные материалы, не дающие бойцу замерзнуть или вспотеть. Кроме того, новые ботинки с ортопедической стелькой выполнены из нубука, в бока вшита сетка. Ноги в них не потеют.
Ранее стало известно, что российские военные могут начать применять новую версию АК-12 на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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