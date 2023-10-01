Минобороны РФ: В Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ
1 октября 202312:10
Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка террористической атаки со стороны Украины совершена около 11:00 (мск) 1 октября.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – отметили в оборонном ведомстве.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru