Минобороны РФ: В Белгородской области уничтожен беспилотник ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.


Попытка террористической атаки со стороны Украины совершена около 11:00 (мск) 1 октября.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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