Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать российские энергообъекты

В ведомстве указали, что два беспилотника были сбиты в районе мыса Тарханкут в Крыму в ночь на 26 марта. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

Также украинские дроны атаковали объекты «Россетей» в Брянской и Курской областях. Удары привели к отключению электроэенергии.

«Без электричества остались жители брянского Комаричского района и более четырех тысяч жителей в Хомутовском районе Курской области», - говорится в сообщении.

Ранее Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».