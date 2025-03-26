Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать российские энергообъекты
Украинская армия продолжает атаковать энергообъекты России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что два беспилотника были сбиты в районе мыса Тарханкут в Крыму в ночь на 26 марта. Их целью было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Также украинские дроны атаковали объекты «Россетей» в Брянской и Курской областях. Удары привели к отключению электроэенергии.
«Без электричества остались жители брянского Комаричского района и более четырех тысяч жителей в Хомутовском районе Курской области», - говорится в сообщении.
Ранее Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru