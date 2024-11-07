В Курской области введут компенсации за аренду жилья для жителей приграничья

По словам Смирнова, для получения компенсации нужно подать заявление в МФЦ или Центр социальных выплат по месту аренды жилья. Средства будут выплачиваться с даты подачи заявления и в течение срока действия договора аренды. Условиями для получения помощи являются отсутствие собственного жилья за пределами пострадавших районов и наличие регулярного дохода.

Глава региона подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку семей, вынужденно покинувших свои дома, и позволит компенсировать часть расходов на аренду и коммунальные услуги, передает «Радиоточка НСН».

