В Курской области введут компенсации за аренду жилья для жителей приграничья
Власти Курской области намерены ежемесячно компенсировать затраты на аренду жилья жителям приграничных районов, покинувшим свои дома из-за обстрелов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Компенсация будет предоставляться жителям Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского, Хомутовского районов и города Льгова. Выплаты смогут получать граждане, расходы которых на аренду и коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи.
По словам Смирнова, для получения компенсации нужно подать заявление в МФЦ или Центр социальных выплат по месту аренды жилья. Средства будут выплачиваться с даты подачи заявления и в течение срока действия договора аренды. Условиями для получения помощи являются отсутствие собственного жилья за пределами пострадавших районов и наличие регулярного дохода.
Глава региона подчеркнул, что данная мера направлена на поддержку семей, вынужденно покинувших свои дома, и позволит компенсировать часть расходов на аренду и коммунальные услуги, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru