Минобороны РФ: СБУ планирует провокацию с аналогичным цианидам веществом
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь
Кириллов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает ТАСС.
По его словам, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские спецслужбы намерены сместить активность армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий.
Он указал, что СБУ с помощью компании «Реалаб»приобрела в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия.
«Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия - азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам», - сказал Кириллов.
Ранее Кириллов обвинил ВСУ в применении компонентов химического оружия, за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru