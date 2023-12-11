Кириллов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провокацию с использованием боевых отравляющих веществ, сообщает ТАСС.

По его словам, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские спецслужбы намерены сместить активность армии в сторону нестандартных форм ведения военных действий.

Он указал, что СБУ с помощью компании «Реалаб»приобрела в Германии триэтаноламин и азотосодержащее соединение натрия.

«Данное соединение является прекурсором для синтеза отравляющего вещества кожно-нарывного действия - азотистого иприта. Азотосодержащие соединения натрия высокотоксичны, их поражающий эффект аналогичен цианидам», - сказал Кириллов.

Ранее Кириллов обвинил ВСУ в применении компонентов химического оружия, за время спецоперации было зафиксировано 17 случаев отравления продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

