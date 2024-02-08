Минобороны РФ: ПВО перехватила за сутки 12 снарядов Vampire
Российскими средствами ПВО за сутки были перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также в сообщении говорится, что в районах населённых пунктов Ягодное (Харьковская область), Кременная (ЛНР), Новомихайловка и Николаевка (ДНР), Любимовка (Запорожская область) были уничтожены 73 украинских беспилотника.
«Авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новотроицкое (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», - добавили в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили,что над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru