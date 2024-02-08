Минобороны РФ: ПВО перехватила за сутки 12 снарядов Vampire

Также в сообщении говорится, что в районах населённых пунктов Ягодное (Харьковская область), Кременная (ЛНР), Новомихайловка и Николаевка (ДНР), Любимовка (Запорожская область) были уничтожены 73 украинских беспилотника.

«Авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новотроицкое (ДНР) сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», - добавили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили,что над территорией Белгородской области уничтожили семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 Vampire, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

