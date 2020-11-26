Минобороны РФ провело успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

В военном ведомстве также добавили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море.

Ранее США признали свое отставание от России в области разработки гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило издание The National Interest со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина.

