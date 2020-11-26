Минобороны РФ провело успешные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
В Белом море успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве проинформировали, что ракета пролетела 450 километров и поразила цель в Баренцевом море.
Пуск был выполнен с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Скорость полёта ракеты составила более восьми Махов.
В военном ведомстве также добавили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, действующие в Баренцевом море.
Ранее США признали свое отставание от России в области разработки гиперзвуковых ракет. Об этом сообщило издание The National Interest со ссылкой на замминистра обороны Майла Гриффина.
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