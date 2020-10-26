Равного оружия нет. Генерал об отказе Путина размещать ракеты «Новатор»

Президент России Владимир Путин выразил готовность не развертывать в европейской части страны ракеты «Новатор» 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако в ответ Россия ждет встречные шаги со стороны НАТО.

Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН объяснил «жест доброй воли» со стороны России в отношении НАТО.

«Наши вооруженные силы перевооружены самым высокоэффективным оружием во всех средах – на воде, в воздухе, на земле. Поэтому, как отметил Путин, все действия потенциального противника никак не влияют на нашу обороноспособность. У нас принято на вооружение все, что было заявлено – «Посейдоны», «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы». Им сейчас равного оружия нет, противопоставить противнику нечего. Поэтому выйдут они, не выйдут из этого договора – для нашей обороноспособности никакой роли не играет. Чтобы снять мировую напряженность, Путин дал им сохранить лицо, дал время на обдумывание. Мяч на их стороне», - отметил эксперт.

По его мнению, ждать ответа на инициативу Путина имеет смысл только после выборов в США.