Равного оружия нет. Генерал об отказе Путина размещать ракеты «Новатор»
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ объяснил в эфире НСН «жест доброй воли» со стороны России в отношении НАТО.
Президент России Владимир Путин выразил готовность не развертывать в европейской части страны ракеты «Новатор» 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), несмотря на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако в ответ Россия ждет встречные шаги со стороны НАТО.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН объяснил «жест доброй воли» со стороны России в отношении НАТО.
«Наши вооруженные силы перевооружены самым высокоэффективным оружием во всех средах – на воде, в воздухе, на земле. Поэтому, как отметил Путин, все действия потенциального противника никак не влияют на нашу обороноспособность. У нас принято на вооружение все, что было заявлено – «Посейдоны», «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы». Им сейчас равного оружия нет, противопоставить противнику нечего. Поэтому выйдут они, не выйдут из этого договора – для нашей обороноспособности никакой роли не играет. Чтобы снять мировую напряженность, Путин дал им сохранить лицо, дал время на обдумывание. Мяч на их стороне», - отметил эксперт.
По его мнению, ждать ответа на инициативу Путина имеет смысл только после выборов в США.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Он вводил запрет на баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.
В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД, обвинив Москву в его нарушении. Вашингтон настаивал, что разработанная Россией ракета 9М729 нарушает положения договора. В ответ Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа того же года.
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