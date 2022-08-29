Глава Крыма назвал фейком заявления о наступлении ВСУ на южном направлении

По его мнению, из-за этого в Киеве занимаются имитациями и изготовлением информационных подделок, и заявления о якобы наступлении ВСУ на южном направлении, являются фейком.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз», - написал он.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщил о том, что союзные войска России и народных республик Донбасса сумели занять населённый пункт Кодема, сообщает «Свободная пресса».

