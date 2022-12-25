Минобороны РФ: Поражен пункт дислокации иностранных наемников в Артемовске
В ходе специальной военной операции части Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Артемовске на Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 25 декабря.
«Ракетными войсками и артиллерией группировки войск за сутки поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах», — рассказал Конашенков.
Данных о количестве уничтоженных наемников ВСУ в Артемовске не сообщается.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в минувшие Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали на Донецком направлении сводную тактическую группу иностранных наемников.
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