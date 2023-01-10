Минобороны РФ показало запуск «Искандера» по военной инфраструктуре Украины
Минобороны России показало пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту инфраструктуры украинской армии. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.
На видео показан комплекс на стартовой позиции, защищенный специальным камуфляжем и маскировочной сетью. Отмечается, что ткань пропитана химическим составом, который поглощает радиосигнал, что помогает скрывать «Искандеры» от противника.
После ракетного пуска военные в целях безопасности покидают позицию вместе с комплексом, отмечает телеканал «360». Однако установка может сделать еще один залп, если ее местоположение не было обнаружено.
Военнослужащие стараются менять укрытия после каждого запуска ракеты, интенсивность перемещений не влияет на боеспособность комплекса, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+2 754 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+2 990 / сут.
- Минобороны РФ показало запуск «Искандера» по военной инфраструктуре Украины
- СМИ: Российская нефть торговалась по $38 за баррель
- Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты из Британии
- Российское посольство объяснило выход Москвы из антикоррупционной конвенции
- СМИ: Российские военные нашли карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
- В Великобритании стартовали продажи автобиографии принца Гарри
- СМИ: Эстония готовит план конфискации российских активов
- Названы способы восстановить хороший сон
- СМИ: Вашингтон хочет передать Киеву бронетранспортеры Stryker
- Cargo Dragon 2 доставит на Землю 11 января образцы научных исследований
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru