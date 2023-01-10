Минобороны РФ показало запуск «Искандера» по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России показало пуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» по объекту инфраструктуры украинской армии. Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

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На видео показан комплекс на стартовой позиции, защищенный специальным камуфляжем и маскировочной сетью. Отмечается, что ткань пропитана химическим составом, который поглощает радиосигнал, что помогает скрывать «Искандеры» от противника.

После ракетного пуска военные в целях безопасности покидают позицию вместе с комплексом, отмечает телеканал «360». Однако установка может сделать еще один залп, если ее местоположение не было обнаружено.

Военнослужащие стараются менять укрытия после каждого запуска ракеты, интенсивность перемещений не влияет на боеспособность комплекса, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскандерУкраинаСпецоперацияМинобороны РФ
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