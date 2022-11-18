Минобороны РФ показало вылеты самолетов Су-35С на Украине

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боевых вылетов Су-35С Воздушно-космических сил России (ВКС) в ходе специальной военной операции. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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В ролике показано, как экипажи истребителей отрабатывают патрулирование, а также прикрытие действий самолетов и вертолетов при нанесении авиаударов по военным объектам и технике противника.

«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ», — отметили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что истребитель МиГ-31 ликвидировал украинский бомбардировщик Су-24, напоминает «Свободная пресса». Экипаж заметил самолет противника во время патрулирования территории и запустил ракету «воздух-воздух», сбившую Су-24.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФ
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