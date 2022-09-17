Минобороны РФ показало кадры победы БТР-82А над американским М113 на Украине

Министерство обороны РФ обнародовало кадры боя российского БТР-82А и используемого ВСУ американского БТР M113 в ходе специальной военной операции на Украине.

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«Подразделения ЮВО (Южного военного округа. - НСН) отразили атаку бронегруппы ВСУ. В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США. Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», — отметили в ведомстве.

Минобороны опубликовало снятое военнослужащими видео, как БТР-82А ведет огонь из 30-миллиметровой пушки по противнику. Далее в кадре появляется поставленный из США БТР M113.

«Заведенная, запущенная, машина работает», — прокомментировал один из военнослужащих.

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ФОто: stat.mil.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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