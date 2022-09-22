Минобороны РФ подтвердило возвращение с Украины 55 военнопленных

Более 50 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик были возвращены с подконтрольной Киеву территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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«В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в заявлении военного ведомства.

Как отметили в Минобороны, сейчас все военные доставлены на территорию РФ и находятся в подведомственных министерству медицинских учреждениях.

«Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаМинобороны РФ
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