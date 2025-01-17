Минобороны РФ подтвердило удар ракетами ATACMS по Белгородской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 16 января в очередной раз попытались нанести удар ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, украинскими войсками были запущены шесть оперативно-тактических ракет, все они были сбиты. Обошлось без жертв и разрушений.

«Минобороны РФ предпримет меры по нанесению ответного удара», - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ответ на удары ракетами ATACMS Россия может применить баллистическую ракету «Орешник» для поражения целей в Киеве, сообщает RT.

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