Минобороны РФ подтвердило удар ракетами ATACMS по Белгородской области

По данным ведомства, украинскими войсками были запущены шесть оперативно-тактических ракет, все они были сбиты. Обошлось без жертв и разрушений.

«Минобороны РФ предпримет меры по нанесению ответного удара», - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в ответ на удары ракетами ATACMS Россия может применить баллистическую ракету «Орешник» для поражения целей в Киеве, сообщает RT.

