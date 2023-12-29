Минобороны РФ объявило об окончании осеннего призыва

Как заявили в пресс-службе ведомства, призывные комиссии начали работу 2 октября. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования были направлены 130 тысяч человек.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», - указали в министерстве.

Также отмечается, что военнослужащие по призыву, которые выслужили установленные законом сроки военной службы, были уволены и направлены к местам проживания.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

