Минобороны РФ объявило об окончании осеннего призыва
Министерство обороны РФ объявило о завершении в стране осеннего призыва на военную службу.
Как заявили в пресс-службе ведомства, призывные комиссии начали работу 2 октября. В Вооруженные силы РФ и другие воинские формирования были направлены 130 тысяч человек.
«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», - указали в министерстве.
Также отмечается, что военнослужащие по призыву, которые выслужили установленные законом сроки военной службы, были уволены и направлены к местам проживания.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны осуществлять осенний призыв в 2024 году, используя единый реестр воинского учета и общедоступный реестр повесток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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