Минобороны РФ объявило о старте манёвров с КНР и Ираном в Аравийском море
Министерство обороны России объявило о старте в акватории Аравийского моря трехсторонних военно-морские учений с участием военно-морского флота РФ, военно-морских сил Китая и Ирана. Манёвры носят название «Морской пояс безопасности-2023».
Ранее эти учения анонсировала китайская сторона. Они проходят в Оманского заливе на северо-западе Аравийского моря. Посредством Ормузского пролива он имеет соединение с Персидским заливом. Согласно плану, манёвры продлятся до 19 марта включительно.
В предыдущем месяце Россия и Китай совместно с Южно-Африканской Республикой провели трехсторонние военно-морские учения в Индийском океане.
Как отмечает НСН, по оценке военных экспертов, учения «Морской пояс безопасности-2023» в Оманском заливе, в первую очередь, важны с точки зрения отработки единой сигнальной системы и маневрирования. Россия на манёврах представлена кораблями Северного флота — фрегатом «Адмирал Горшков» и танкером «Кама».
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