Минобороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации
Генеральный штаб Вооружённых сил РФ по поручению министра обороны Сергея Шойгу направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В сообщении говорится, что все мероприятия, связанные частичной мобилизацией, в том числе подготовка и вручение повесток, прекращаются.
«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», - подчеркнули в Мингобороны.
В пресс-службе добавили, что дальнейшая работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил будет организована только за счёт приёма добровольцев и желающих заключить контракт.
Ранее Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации, сообщают «Невские новости».
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