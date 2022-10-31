Минобороны РФ объявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации

В сообщении говорится, что все мероприятия, связанные частичной мобилизацией, в том числе подготовка и вручение повесток, прекращаются.

«Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме», - подчеркнули в Мингобороны.

В пресс-службе добавили, что дальнейшая работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил будет организована только за счёт приёма добровольцев и желающих заключить контракт.

Ранее Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об окончании мероприятий по частичной мобилизации, сообщают «Невские новости».

