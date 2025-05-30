Минобороны РФ назвало число групповых и массированных ударов по ОПК Украины
Подразделения российских войск осуществили пять групповых и два массированных удара по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины в период с 24 по 30 мая. Об этом в очередной недельной сводке сообщило министерство обороны РФ.
Там уточнили, что удары по предприятиям ВПК нанесены в качестве ответной меры на массированные атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины по территории России. По данным Минобороны, все назначенные цели поражены.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Минобороны также проинформировало о взятии под контроль российскими войсками группировки «Запад» села Кондрашовка в Харьковской области. Ранее также сообщалось о взятии под контроль ВС РФ села Строевка в той же области Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru