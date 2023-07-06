Минобороны РФ: из украинского плена вернулись 45 российских военнослужащих

Минобороны РФ заявило, что с подконтрольной Киеву территории были возвращены 45 российских военнопленных.

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В сообщении ведомства уточняется, что в плену им грозила смертельная опасность.

Отмечается, что освобождённых военнослужащих доставят в медицинские учреждения, где они пройдут лечение и реабилитацию.

«Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - заключили в Минобороны.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военнослужащие стали гораздо чаще складывать оружие и сдаваться в плен российской стороне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
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