Минобороны РФ: Ещё один беспилотник был сбит над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили 25 сентября над Белгородской областью ещё один украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: над Курской областью сбит беспилотник

В сообщении ведомства говорится, что очередная попытка Вооружённых сил Украины совершить террористическую атаку на территории России была пресечена в 14:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА самолётного типа уничтожен над Белгородской областью», - указали в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что были сбиты три украинских беспилотника, в том числе два - в небе над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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