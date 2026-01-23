Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие
23 января 202615:45
Часть сил ВСУ, брошенных в селе Симиновка в Харьковской области, сложила оружие. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
По данным ведомства, несколько украинских военных, в том числе раненые, сдались в плен.
«Раненым была оказана медицинская помощь», — отмечается в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении Симиновки силами подразделений группировки войск «Север», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
- Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
- Экс-посол Израиля: Турция в Совете мира попытается вести пропалестинскую политику
- Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие
- Продается тоннами: Почему кофейный бизнес вырос в России
- Скромная легенда: Кто готов выложить 14 млн рублей за концерт Юрия Антонова
- Россиянам объяснили, как можно сэкономить на КАСКО
- Путин поздравил генсека Компартии Вьетнама с переизбранием
- Дороже в три раза: Застройщики отказались от многоэтажек из дерева
- Российские маркетплейсы растут за счет китайцев и демпинга
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru