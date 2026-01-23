Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие

Часть сил ВСУ, брошенных в селе Симиновка в Харьковской области, сложила оружие. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях

По данным ведомства, несколько украинских военных, в том числе раненые, сдались в плен.

«Раненым была оказана медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении Симиновки силами подразделений группировки войск «Север», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХарьковПленныеВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры