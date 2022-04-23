Минобороны РФ: Более 860 военных Нацгвардии Украины стали дезертирами в марте
Свыше 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) дезертировали из частей в марте, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.
«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, напоминает «Свободная пресса».
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