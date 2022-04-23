Минобороны РФ: Более 860 военных Нацгвардии Украины стали дезертирами в марте

Свыше 860 военнослужащих Нацгвардии Украины (НГУ) дезертировали из частей в марте, сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

В ЛНР заявили о планах Украины забросить десант в тыл обороны Донбасса

«Информация, имеющаяся в распоряжении Минобороны России, свидетельствует о большом количестве дезертировавших военнослужащих НГУ. Только по состоянию на 29 марта 2022 года более 860 военнослужащих Нацгвардии Украины отказались выполнять преступные приказы своего командования и самовольно покинули свои воинские части», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФДезертирУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры