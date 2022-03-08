Минобороны РФ: 2482 объектов военной инфраструктуры уничтожено на Украине
С начала проведения спецоперации было уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом на утреннем брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины», — сказал он.
Речь идет в том числе о 87 пунктах управления и узлах связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 79 радиолокационных станциях, а также 81 беспилотнике.
За прошедшие сутки российские ВКС поразили 158 военных объектов на Украине.
«7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира», – цитирует сообщение РЕН ТВ.
Ранее в Минобороны России подтвердили, что гуманитарные коридоры из городов Украины открыты с 10:00 (мск) .
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