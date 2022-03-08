Минобороны РФ: 2482 объектов военной инфраструктуры уничтожено на Украине

«Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины», — сказал он.

Речь идет в том числе о 87 пунктах управления и узлах связи Вооруженных сил Украины (ВСУ), 79 радиолокационных станциях, а также 81 беспилотнике.

За прошедшие сутки российские ВКС поразили 158 военных объектов на Украине.

«7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром Военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира», – цитирует сообщение РЕН ТВ.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что гуманитарные коридоры из городов Украины открыты с 10:00 (мск) .