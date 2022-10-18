Минобороны решило не мобилизовывать более 30% сотрудников одной организации
Призыву из одной организации подлежат не более 30% от общего числа трудящихся. Об этом говорится в ответе Минобороны России на обращение Федерального профсоюза авиационных диспетчеров, сообщает RT.
В частности, в организации указали, что 22 сентября повестки получили несколько десятков сотрудников Госкорпорации по организации воздушного движения в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска.
Профсоюз направил обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором попросил предоставить отсрочку от мобилизации ключевым диспетчерам. Кабмин передал этот запрос в Минобороны.
«Принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объёмах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», - заявили в военном ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о полном выполнении задач частичной мобилизации в Москве, сообщает RT.
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