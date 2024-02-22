Песков сообщил, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин не проходил предусмотренный для пилотов медосмотр перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не требуются», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, прошел ли глава государства медкомиссию и медобследование перед тем, как сесть в самолет.

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Ранее сегодня Путин совершил полет на Ту-160М. Длительность полета составила около 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. Ранее Путин уже летал на предыдущей версии этого ракетоносца Ту-160. Это произошло в августе 2005 года, глава государства тогда отправился в район учений дальней авиации и Северного флота. В этом году Владимиру Путину исполнится 72 года.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Ту-160СамолетВладимир Путин

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