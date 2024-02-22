Песков сообщил, что Путин не проходил медкомиссию перед полетом на Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин не проходил предусмотренный для пилотов медосмотр перед полетом на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не требуются», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, прошел ли глава государства медкомиссию и медобследование перед тем, как сесть в самолет.