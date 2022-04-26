Минобороны: Ракетные войска и артиллерия выполнили 1299 огневых задач за сутки

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре военных объекта Украины. В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области», — сообщил на брифинге представитель оборонного ведомства.

Также оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 87 военных объектов противника, уничтожив более 500 человек из личного состава украинских войск и 59 единиц техники и артиллерийских орудий. В районах Веселого и Пришиба российские военные уничтожили две пусковые установки комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ», близ Новоселовки и Славянска — два склада с боеприпасами. В районе Барвенково ВС РФ вывели из строя украинские станцию радиоэлектронной борьбы, пусковую установку ракет «Точка-У» и два комплекса С-300, пишет РИА ФАН.

Кроме того, средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Также зенитным ракетным комплексом «Бук-М1» над населенными пунктами Токмак (Запорожская область) и Сватово (Харьковская область) были сбиты две ракеты противника «Точка-У», отмечает RT.

