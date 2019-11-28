Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» провели российские военные с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.

«Боевым расчётом ракетных войск стратегического назначения проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — цитирует сообщение RT.

Отмечается, что ракета успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Ранее НСН сообщала, что ракетный комплекс «Тополь» вывезли на масштабные полевые учения из академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Подмосковье.

