Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. С таким предложением выступили в Минобороны России.Подобная инициатива зафиксирована в проекте Минобороны по внесению изменений в закон «Об обороне».

По мнению авторов инициативы, в СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, а также создания вооружения и военной техники. Это наносит вред обороноспособности страны.