Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере
Вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. С таким предложением выступили в Минобороны России.Подобная инициатива зафиксирована в проекте Минобороны по внесению изменений в закон «Об обороне».
По мнению авторов инициативы, в СМИ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, а также создания вооружения и военной техники. Это наносит вред обороноспособности страны.
Как отмечает RT, ныне действующие механизмы защиты информации в области обороны «не позволяют в полной мере ограничить её распространение в открытых источниках».
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов заявил НСН, что соцсети могут стать источником «утечки данных».
«Ответственные за информационную безопасность, конечно, работу ведут постоянно. Война в кибепространстве проходит незаметно для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. И порой очень сложно отследить, откуда идет атака, нужно задействовать множество источников, чтобы понять, от кого исходит угроза. Важно взаимодействие множества структур, спецслужб и стран. И эта задача сейчас очень актуальна», - считает эксперт.
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