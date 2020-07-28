Минобороны отвергло обвинения Финляндии в нарушении границы Су-27

Министерство обороны Российской Федерации опровергло обвинения в нарушении отечественными истребителями границы Финляндии. Как уточнили на Фрунзенской набережной, четыре истребителя Су-27 выполнили сегодня плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не пересекая границ других стран.

Речь идёт о боевых самолётах морской авиации военно-морского флота РФ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что перебазирование проведено в строжайшем соответствии Международным правилам использования воздушного пространства. В качестве доказательства в Минобороны предложили ознакомиться с данными от средств объективного контроля.

Ранее министерство обороны Финляндии заявило, что два российских Су-27 якобы вторглись в воздушное пространство Суоми над Финским заливом в районе Хельсинки.

