Минобороны отвергло обвинения Финляндии в нарушении границы Су-27
Министерство обороны Российской Федерации опровергло обвинения в нарушении отечественными истребителями границы Финляндии. Как уточнили на Фрунзенской набережной, четыре истребителя Су-27 выполнили сегодня плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не пересекая границ других стран.
Речь идёт о боевых самолётах морской авиации военно-морского флота РФ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что перебазирование проведено в строжайшем соответствии Международным правилам использования воздушного пространства. В качестве доказательства в Минобороны предложили ознакомиться с данными от средств объективного контроля.
Ранее министерство обороны Финляндии заявило, что два российских Су-27 якобы вторглись в воздушное пространство Суоми над Финским заливом в районе Хельсинки.
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