Минобороны предложило выдавать справку об участии в спецоперации

Минобороны предложило выдавать гражданам справки об участии в военной операции на Украине. В ведомстве пояснили, что это ускорит процесс предоставления им мер социальной поддержки.

Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Предполагается, что справка будет выдаваться федеральными органами исполнительной власти. Ее смогут получить как участники СВО, так и члены их семей.

Ранее врач-психиатр посоветовала не спрашивать у участников военной операции на Украине, приходилось ли им убивать, где они находились, какие были потери в подразделении и прочие кровавые подробности.


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация

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