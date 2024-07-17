Минобороны предложило выдавать справку об участии в спецоперации
Минобороны предложило выдавать гражданам справки об участии в военной операции на Украине. В ведомстве пояснили, что это ускорит процесс предоставления им мер социальной поддержки.
Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что справка будет выдаваться федеральными органами исполнительной власти. Ее смогут получить как участники СВО, так и члены их семей.
Ранее врач-психиатр посоветовала не спрашивать у участников военной операции на Украине, приходилось ли им убивать, где они находились, какие были потери в подразделении и прочие кровавые подробности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru