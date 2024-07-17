Минобороны предложило выдавать справку об участии в спецоперации

Предполагается, что справка будет выдаваться федеральными органами исполнительной власти. Ее смогут получить как участники СВО, так и члены их семей.

Ранее врач-психиатр посоветовала не спрашивать у участников военной операции на Украине, приходилось ли им убивать, где они находились, какие были потери в подразделении и прочие кровавые подробности.



