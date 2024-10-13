Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 22,6 тысячи человек

По данным ведомства, на курском направлении противник также потерял 157 танков, 72 боевые машины пехоты и 98 бронетранспортеров. Кроме того, российские военные уничтожили 186 артиллерийских орудий и 619 автомобилей ВСУ.

За время боев в Курской области уничтожено девять установок залпового огня HIMARS, добавили в ведомстве.

Ранее семь военнослужащих украинской армии сдались в плен на курском направлении, передает «Радиоточка НСН».

