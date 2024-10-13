Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили 22,6 тысячи человек
За время боев в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 22,6 тысячи человек. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, на курском направлении противник также потерял 157 танков, 72 боевые машины пехоты и 98 бронетранспортеров. Кроме того, российские военные уничтожили 186 артиллерийских орудий и 619 автомобилей ВСУ.
За время боев в Курской области уничтожено девять установок залпового огня HIMARS, добавили в ведомстве.
Ранее семь военнослужащих украинской армии сдались в плен на курском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru