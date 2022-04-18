Минобороны сообщило об уничтожении центра хранения вооружений на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении на территории Украины центра хранения вооружений, которые были поставлены Европой и США в качестве военной помощи стране.

По данным военного ведомства, логистический центр находился под Львовом. Отмечается, что иностранное вооружение поступило туда за минувшие шесть дней.

Кроме этого, Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов в Киевской области, двух складов боеприпасов и хранилища топлива в районе села Червоная Поляна.



Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».













