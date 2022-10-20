Минобороны показало видео применения дронов-камикадзе «Ланцет» на Украине

Минобороны обнародовало кадры поражения украинской техники дронами-камикадзе «Ланцет» в ходе спецоперации на Украине. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

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«Дроны поразили буксируемую гаубицу Мста-Б, радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику подразделений ВСУ. Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник, видеокадры были сняты на Николаево-Криворожском направлении. По данным агентства, российские дроны демонстрируют высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций различного типа, а также при поражении живой силы противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСпецоперацияМинобороны РФ
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