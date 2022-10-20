СМИ: Россия применила на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе

Вооруженные силы России применили в ходе спецоперации на Украине несколько сотен дронов-камикадзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, дроны показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов, а также радиолокационных станций, включая РЛС системы ПВО.