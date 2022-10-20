СМИ: Россия применила на Украине уже несколько сотен дронов-камикадзе
Вооруженные силы России применили в ходе спецоперации на Украине несколько сотен дронов-камикадзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, дроны показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов, а также радиолокационных станций, включая РЛС системы ПВО.
Также сообщается, что боеприпасы эффективны для поражения живой силы противник на открытом месте и в укрытиях.
Ранее сообщалось, что Евросоюз проведет исследование по вопросу применения Россией иранских дронов в ходе военных действий на территории Украины. В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна хоть и сотрудничает с Москвой в оборонной сфере, но не поставляет в Россию оружие и беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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