В Минобороны сообщили о сбитом украинском МиГ-29
Российские военные в ходе воздушного боя в районе Славянска сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, средства ПВО в течение суток уничтожили 10 беспилотников противника в Харьковской области, Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике и в районе Луганска. Кроме того, в районе Петровского (Луганская народная республика) сбили две ракеты «Точка-У».
«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка. Также уничтожены: зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки», — добавил Конашенков.
Также российская авиация поразила 27 опорных пунктов, районов сосредоточения украинской живой силы и военной техники, склад вооружения и боеприпасов в районе Червоного Запорожской области. В свою очередь, ракетные войска за сутки поразили девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, батарею реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», батарею артиллерии на огневых позициях. Кроме того, артиллеристы РФ нанесли удары по 26 пунктам управления, 78 опорным пунктам, 359 районам сосредоточения живой силы и техники, 67 огневым позициям противника.
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