Минобороны: Под Харьковом украинские силовики без боя сдали новые танки с боекомплектом
Украинские силовики сдались без боя российской танковой роте вблизи населенного пункта Топольское в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале кадры танкового боя, а один из его участников, командир танковой роты, раскрыл детали столкновения. По словам военнослужащего, перед российскими силами стояла задача взять населенные пункты, обеспечив коридор для прохода ВС РФ. Во время наступления украинские военные «убегали и кричали, что нужна артпомощь», так как «они уже ничего не могут сделать», отмечает Газета.ру.
«У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику», — отметил командир роты.
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