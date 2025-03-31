Минобороны отвергло связь весеннего призыва в армию с проведением СВО
Министерство обороны отвергло возможную связь весеннего призыва на срочную военную службу с проведением специальной военной операции на Украине. Как заявили в ведомстве, речь идёт о плановом призыве в традиционные сроки, определенные отечественным законодательством.
Ранее был опубликован указ президента РФ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2025 года 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. По данным Минобороны, весенний призыв будет проходить во всех регионах, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним. Там граждане призываются только раз в год – осенью.
В ходе весеннего призыва будут применяться электронные повестки – их направят в личный кабинет портала «Госуслуг». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Москве документ будет направляться в личный кабинет жителя столицы, подлежащего призыву, на портал «mos.ru».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru