Минобороны отвергло связь весеннего призыва в армию с проведением СВО

Ранее был опубликован указ президента РФ о призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2025 года 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. По данным Минобороны, весенний призыв будет проходить во всех регионах, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним. Там граждане призываются только раз в год – осенью.

В ходе весеннего призыва будут применяться электронные повестки – их направят в личный кабинет портала «Госуслуг». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Москве документ будет направляться в личный кабинет жителя столицы, подлежащего призыву, на портал «mos.ru».

