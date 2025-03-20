В России меняются правила призыва в армию

Они меняются с 1 апреля. Призывников, которых не успели отправить в военную часть весной, будут направлены туда в течение осени.

Среди других изменений — расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, начало работы единого реестра призывников.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в весенний призыв в России в 2025 году электронные повестки будут использовать более широко, чем ранее. В тестовом режиме использовать повестки стали в осенний призыв 2024 года. Однако тогда Картаполов сообщал, что ключевыми для призыва были повестки на бумаге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

