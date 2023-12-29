Минобороны: Отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 человека
Право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации в России получили 834 224 человека. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны РФ «Армия в цифрах-2023».
Отмечается, что 30,7%, или 256,1 тысячи получивших отсрочку — IT-специалисты. Кроме того, правом на отсрочку воспользовались 170 тысяч сотрудников банковской системы (20,4%), 103,1 тысячи работников энергетических компаний (12,4%), 54,5 тысячи человек из сферы сельского хозяйства (6,5%).
Также отсрочку от мобилизации получили сотрудники средств массовой информации (43,7 тысячи, или 5,2%) и работники других сфер (206,9 тысячи, 24,8%).
Президент Владимир Путин подписал указа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года, планировалось, что в Вооруженные силы призовут 300 тысяч резервистов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru