Только ядерный удар. Как Россия будет защищать Калининград

Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской.

«Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы», — предупредил Харриган на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.

Однако более никаких подробностей он не раскрыл, но эксперты предполагают, что речь может идти об операции с одновременным воздействием на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы.

С планами на «быстрое взятие Калининграда» поспорил капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Оценивая шанс в беседе с НСН на прорыв американскими силами отечественной обороны, он заявил, что противнику придется напрячься.

«Калининград занимает передовой форпост на западном направлении РФ. Это мощнейший узел, который обеспечивает контроль в центральной части Балтийского моря, вход в Финский залив и прикрывает нашу территорию от возможных ударов натовской авиацией по глубинным районам Центральной России», — пояснил военный эксперт. Но добавил, что российская группировка сможет продержаться продолжительное время без дополнительного подкрепления с территории России, но все же силы будут не безграничны.

Безусловно, и США, и НАТО очень боятся укрепления военных позиций России возле Калининграда. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «излишнем» вооружении в некоторых регионах, в частности в Калининграде. Это, считает Столтенберг, нарушает «Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», который был подписан в 1997 году.

Правда, всё тот же Константин Сивков указывает, что силы НАТО десятикратно превосходят ВС РФ в регионе.