Только ядерный удар. Как Россия будет защищать Калининград
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков оценил в эфире НСН военный потенциал страны на оборонных рубежах Калининграда. Вывод он сделал неоднозначный.
Командующий Военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской.
«Мы тренируемся для этого. Мы все время обдумываем эти планы, и... если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы», — предупредил Харриган на конференции Air, Space & Cyber (ASC) Ассоциации ВВС.
Однако более никаких подробностей он не раскрыл, но эксперты предполагают, что речь может идти об операции с одновременным воздействием на объекты противника воздушными, наземными, морскими и космическими системами, а также использование киберсредств и систем радиоэлектронной борьбы.
С планами на «быстрое взятие Калининграда» поспорил капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Оценивая шанс в беседе с НСН на прорыв американскими силами отечественной обороны, он заявил, что противнику придется напрячься.
«Калининград занимает передовой форпост на западном направлении РФ. Это мощнейший узел, который обеспечивает контроль в центральной части Балтийского моря, вход в Финский залив и прикрывает нашу территорию от возможных ударов натовской авиацией по глубинным районам Центральной России», — пояснил военный эксперт. Но добавил, что российская группировка сможет продержаться продолжительное время без дополнительного подкрепления с территории России, но все же силы будут не безграничны.
Безусловно, и США, и НАТО очень боятся укрепления военных позиций России возле Калининграда. Так генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «излишнем» вооружении в некоторых регионах, в частности в Калининграде. Это, считает Столтенберг, нарушает «Основополагающий акт Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности», который был подписан в 1997 году.
Правда, всё тот же Константин Сивков указывает, что силы НАТО десятикратно превосходят ВС РФ в регионе.
«”Искандеры” в Калининградской области - это заурядный, посредственный ракетный комплекс оперативно-тактического радиуса действия с дальностью боя 280 километров официально. У НАТО есть ATACMS – ракетный комплекс с такой же дальностью. Только у нас этих «Искандеров» несколько дивизионов, а у них несколько сотен этих ATACMS» - подсчитал эксперт.
Он уверен, что в случае нападения Россия сможет «ответить только ядерной бомбой».
В марте начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что американские военные готовят новую концепцию ведения боевых действий в ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками. По его словам, концепция предусматривает скрытное совместное проникновение на территорию противника на суше, в воздухе и на море, а ведущую роль в этом плане должен играть истребитель F-35.
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