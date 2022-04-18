Минобороны опубликовало списки с данными погибших украинских военных
Министерство обороны РФ представило списки с персональными данными украинских военных, погибших в ходе российской спецоперации на Украине. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, напоминает «Свободная пресса».
«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников... Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов», — говорится в сообщении министерства.
Ведомство разместило документы о потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (запрещен в РФ) по состоянию на 29 марта.
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