Минобороны опубликовало списки с данными погибших украинских военных

Министерство обороны РФ представило списки с персональными данными украинских военных, погибших в ходе российской спецоперации на Украине. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили, что безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек, напоминает «Свободная пресса».

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников... Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство разместило документы о потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и входящего в ее состав отряда специального назначения «Азов» (запрещен в РФ) по состоянию на 29 марта.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФ
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