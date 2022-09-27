Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян

Минобороны РФ не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения граждан России, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к госорганам других стран по данному вопросу не направлялось, не разрабатывалось и не планируется.

Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что республика намерена выдавать России граждан, которые объявлены в международный розыск, при этом поиски конкретного человека военкоматом не являются правовым основанием для выдачи, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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