Минобороны не будет требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны РФ не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения граждан России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к госорганам других стран по данному вопросу не направлялось, не разрабатывалось и не планируется.
Ранее министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что республика намерена выдавать России граждан, которые объявлены в международный розыск, при этом поиски конкретного человека военкоматом не являются правовым основанием для выдачи, пишут «Известия».
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