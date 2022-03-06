Минобороны: На Украине уничтожено более 2200 военных объектов
С начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине удалось уничтожить более 2200 военных объектов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 6 марта, в воскресенье.
«Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 71 радиолокационная станция», - перечислил генерал.
Он также отметил, что «уничтожены 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата».
Усилиями истребительной авиацией и ПВО ВКС России «сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2"» - рассказал генерал.
За минувшие сутки продвижение вперед российских войск на Украине составило 11 километров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Минобороны подчеркивает, что наносит удары по объектам военной инфраструктуры, а гражданской ничего не угрожает. Украина ввела в стране военное положение, объявила всеобщую мобилизацию и разорвала с Россией дипотношения.
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