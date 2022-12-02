Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.

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«Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Комплекс мероприятий по модернизации "семьдесятдвоек" разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ)», — отмечается в сообщении.

Специалисты улучшили маневренность машин, повысили их огневую мощь и уровень защищенности. Новая защита позволяет повысить живучесть и эффективность применения танков при ведении общевойскового боя, а также в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Ранее Минобороны получило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ТанкиМинобороны РФ
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