Минобороны РФ получило партию модернизированных танков Т-72Б3М
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставила Минобороны партию модернизированных танков Т-72Б3М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УВЗ.
«Работы по модернизации Т-72Б до уровня модернизированных Т-72Б3 выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Комплекс мероприятий по модернизации "семьдесятдвоек" разработан инженерами-конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе УВЗ)», — отмечается в сообщении.
Специалисты улучшили маневренность машин, повысили их огневую мощь и уровень защищенности. Новая защита позволяет повысить живучесть и эффективность применения танков при ведении общевойскового боя, а также в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.
Ранее Минобороны получило партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru