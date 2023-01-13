Минобороны: Мобилизованные уничтожили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»
Мобилизованные российские военнослужащие поразили замаскированные позиции и артиллерию украинских войск, применив модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине: наведение, огонь из гаубиц «Мста-СМ2», контроль поражения целей с беспилотников. Силы ВС России уничтожают замаскированные укрепленные позиции ВСУ на дальностях в десятки километров, пишет РИА ФАН.
«Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения – кость в горле для ВСУ. <...> Артиллерийские расчеты ЗВО ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником, уничтожая в том числе поставленные из-за рубежа образцы вооружения и военной техники», — подчеркнули в Минобороны.
По словам командира батареи с позывным «Кама», в зависимости от характера цели российские военные применяют 152-миллиметровые снаряды с различными типами взрывателя, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Минобороны: Мобилизованные уничтожили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»
- Таможня КНР сообщила о рекордном товарообороте России и Китая в 2022 году
- Житель Соледара рассказал об огромных потерях ВСУ
- МИД: Переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми
- Госдеп заявил, что власти США обеспокоены активностью группы «Вагнер»
- Разведка США насчитала более 500 случаев появления НЛО
- СМИ: скончалась единственная дочь Элвиса Пресли
- Перечислены самые безопасные авиакомпании мира
- Эксперты: ставки по депозитам могут снизиться на 0,5–1,5 п.п.
- Небензя: Запад не собирался урегулировать конфликт вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru