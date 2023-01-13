Минобороны: Мобилизованные уничтожили позиции ВСУ с помощью САУ «Мста-СМ2»

Мобилизованные российские военнослужащие поразили замаскированные позиции и артиллерию украинских войск, применив модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы расчетов Западного военного округа в зоне спецоперации на Украине: наведение, огонь из гаубиц «Мста-СМ2», контроль поражения целей с беспилотников. Силы ВС России уничтожают замаскированные укрепленные позиции ВСУ на дальностях в десятки километров, пишет РИА ФАН.

«Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения – кость в горле для ВСУ. <...> Артиллерийские расчеты ЗВО ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с противником, уничтожая в том числе поставленные из-за рубежа образцы вооружения и военной техники», — подчеркнули в Минобороны.

По словам командира батареи с позывным «Кама», в зависимости от характера цели российские военные применяют 152-миллиметровые снаряды с различными типами взрывателя, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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