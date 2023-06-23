ФСБ возбудила уголовное дело после заявлений Пригожина об ударе по ЧВК «Вагнер»

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что распространенные от имени Евгения Пригожина заявления об ударе по подразделениям ЧВК «Вагнер» не имеют никаких оснований, передает ТАСС.

«В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия», - подчеркнули в НАК.

Основатель «Вагнера» обвинил Минобороны в ударе по позициям группы. Военное ведомство опровергло слова Пригожина и назвало их «информационной провокацией».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о ситуации вокруг «Вагнера», передает «Радиоточка НСН».

