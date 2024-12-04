Минобороны ФРГ не подтвердило обстрел вертолета российским судном
Минобороны ФРГ опровергло сообщение СМИ о том, что вертолёт бундесвера обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море. Представитель министерства в ходе брифинга кабинета министров Германии сказал, что не может подтвердить этот инцидент. Он добавил, что время от времени нарушения правил на море или в воздушном пространстве происходят, и тогда важно, чтобы военно-морские или военно-воздушные силы «реагировали здраво и деэскалировали ситуацию».
Ранее германское новостное агентство DPA заявило со ссылкой на источник в Брюсселе об инциденте в Балтийском море. Отмечалось, что экипаж немецкого вертолета выполнял разведывательную миссию. Эту информацию, по данным агентства, упомянула и глава МИДа ФРГ Анналена Бербок в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.
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