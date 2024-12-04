СМИ: Российские моряки обстреляли ракетами военный вертолет ФРГ
Экипаж российского корабля обстрелял военный вертолет ФРГ сигнальными ракетами. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.
Отмечается, что экипаж вертолета выполнял разведывательную миссию.
Об инциденте также упомянула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины со стороны Берлина останется неизменной, несмотря на сложную бюджетную ситуацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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