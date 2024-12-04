СМИ: Российские моряки обстреляли ракетами военный вертолет ФРГ

Экипаж российского корабля обстрелял военный вертолет ФРГ сигнальными ракетами. Об этом сообщило немецкое агентство DPA.

Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины

Отмечается, что экипаж вертолета выполнял разведывательную миссию.

Об инциденте также упомянула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал послание президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что поддержка Украины со стороны Берлина останется неизменной, несмотря на сложную бюджетную ситуацию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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