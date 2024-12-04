В НАТО решили создать флот морских беспилотников
Североатлантический альянс намерен создать флот наблюдательных безэкипажных судов. Об этом в интервью Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.
По его словам, новая структура будет заниматься защитой инфраструктуры блока в Балтийском и Средиземном морях, в том числе отслеживать активность на поверхности и под водой.
Вандье указал, что сформировать флот морских беспилотников планируется до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.
Ранее пользователи обнаружили на Google Maps сверхсекретный прототип американского морского беспилотника Manta Ray, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Предприниматели заявили о готовности к трехзначной инфляции
- Два человека ранены в белгородском Шебекино при атаке БПЛА
- Кристина Асмус съехалась с продюсером Ильей Бурцом спустя месяц отношений
- В НАТО решили создать флот морских беспилотников
- Мемуары Лайзы Миннелли превратят в сериал
- Глава IWF допустил скорое возвращении тяжелоатлетов из РФ на международные турниры
- Меркель не поверила извинениям Путина за лабрадора Кони
- СМИ: Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца
- Reuters: Трамп исключил членство Украины в НАТО из своего «мирного плана»
- В Чехию прекратились российские поставки по нефтепроводу «Дружба»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru