В НАТО решили создать флот морских беспилотников

Североатлантический альянс намерен создать флот наблюдательных безэкипажных судов. Об этом в интервью Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО Пьер Вандье.

Патрушев: Черноморский флот готов противостоять угрозам

По его словам, новая структура будет заниматься защитой инфраструктуры блока в Балтийском и Средиземном морях, в том числе отслеживать активность на поверхности и под водой.

Вандье указал, что сформировать флот морских беспилотников планируется до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.

Ранее пользователи обнаружили на Google Maps сверхсекретный прототип американского морского беспилотника Manta Ray, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Средиземное МореБалтийское МореБеспилотникиНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры