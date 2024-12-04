В НАТО решили создать флот морских беспилотников

По его словам, новая структура будет заниматься защитой инфраструктуры блока в Балтийском и Средиземном морях, в том числе отслеживать активность на поверхности и под водой.

Вандье указал, что сформировать флот морских беспилотников планируется до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.

Ранее пользователи обнаружили на Google Maps сверхсекретный прототип американского морского беспилотника Manta Ray, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

